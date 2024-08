Camping-Boom im März: Zahlen aufgrund der EM dennoch rückläufig

Bereits im März haben die Temperaturen zum Campen eingeladen. Deshalb hat die Campingsaison in Österreich heuer deutlich früher gestartet. Die Nächtigungszahlen im März haben sich im Vergleich zum Vorjahr beinahe verdoppelt. Während im Vorjahr 96.231 Nächtigungen gezählt wurden, waren es im gleichen Monat 2024 bereits 189.219 Camping-Ausflüge.

Leichter Rückgang zum Vorjahr

Insgesamt waren es um die 2,48 Millionen Übernachtungen im ersten Halbjahr 2024. im Vergleich zum Vorjahr ergibt das einen Rückgang von fünf Prozent. „Die diesjährige Campingsaison hat erfolgreich gestartet und wir freuen uns, dass Camping in Österreich so beliebt ist“, so Tomas Mehlmauer, Präsident des Österreichischen Camping Club. Den leichten Rückgang bei den Nächtigungen kann man auf die hohen Niederschläge im Mai und Juni zurückführen. Auch im Juni waren weniger Deutsche auf den Campingplätzen unterwegs. Einerseits wegen der Fußball-EM und andererseits wegen des Wetters. Es konnte beobachtet werden, dass im Juni viele eher in Deutschland gecampt wurde, um sich vor Ort ein Spiel anzuschauen.

Tirol hat die meisten Nächtigungen

Am häufigsten wurde in Tirol mit 765.823 Nächtigungen gecampt. In Salzburg waren es um die 268.590 Nächtigungen. Darauf folgt das Burgenland mit 260.495 Übernachtungen. In Oberösterreich waren es rund 177.845 Nächtigungen. Vorarlberg zählte 143.745 und Niederösterreich 109.187 Nächtigungen. In Wien liegen die Nächtigungen bei 36.296.