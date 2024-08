2-Promille intus: E-Scooter-Lenker verursacht Verkehrsunfall

Am Vormittag des 18. August kollidierten auf dem Radweg neben der Obertrumer Landesstraße (L102) eine E-Bike-Fahrerin und ein E-Scooter-Fahrer. Die 52-jährige Flachgauerin war zu diesem Zeitpunkt mit ihrem E-Bike auf dem Radweg in Fahrtrichtung Obertrum unterwegs, als ihr dort ein 48-jähriger Einheimischer mit seinem E-Scooter entgegenkam und aus noch unbekannter Ursache mit der Frau kollidierte. Durch den Zusammenprall verletzte sich die 52-Jährige unbestimmten Grades und wurde zur medizinischen Versorgung in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Der Alkotest mit der E-Bikerin verlief negativ. Der Alkotest mit dem unverletzten 48-jährigen E-Scooter-Lenker ergab einen Wert von zwei Promille. Er wird an die zuständigen Behörden angezeigt.