Sonnenbrand-Mythen entlarvt: So wirst du richtig braun

Veröffentlicht am 18. August 2024, 17:13

Eine braune Haut ist in Europa ein Schönheitsideal. Es ist ein Zeichen von Gesundheit und Schönheit. Doch dieses Ideal gab es nicht immer. Früher war Bräune ein Zeichen von schwerer Arbeit. Dabei galt die Blässe als Schönheitsideal. Ein Zeichen von Wohlstand ist die noble Blässe auch heute noch in den asiatischen Ländern.

Der richtige Schutz ist wichtig

Egal ob du helle oder gebräunte Haut haben möchtest, ist es dennoch wichtig, die Haut an deinen Hauttyp angepasst zu schützen. Am besten geschützt ist die Haut beim Tragen leichter Bekleidung und durch das Auftragen von gutem Sonnenschutz. Laut der Rat & Tat Apothekengruppe gibt es verbreitete Bräunungsmythen, über die sie nun aufklären. Dann steht einer schonenden Sommerbräune nichts mehr im Weg.

Sonnenbrand macht auch braun

Selbst ein leichter Sonnenbrand ist schon eine Verbrennung der Haut und keine Vorstufe einer Bräunung. Die Haut vergisst niemals einen Sonnenbrand. Die Schäden äußern sich oft erst Jahre später. Im schlimmsten Fall kann auch ein lebensgefährlicher Hautkrebs auftreten. Deshalb ist es im Sommer besonders wichtig, einen Sonnenschutz mit hohem Lichtschutzfaktor zu verwenden.

Einmal gebräunt bekommt man keinen Sonnenbrand mehr

Selbst bei gebräunter Haut ist es wichtig noch Sonnenschutz zu verwenden. Zwar ist diese nicht mehr so sensibel wie eine helle Haut, dennoch hat der Eigenschutz der verschiedenen Hauttypen früher oder später ein Limit. Deshalb solltest du dich informieren, wie lange du dich mit deinem Hauttyp ohne Gefahr in der Sonne aufhalten kannst. Um deine Bräune langfristig zu erhalten, solltest du also regelmäßig Sonnenschutz auftragen.

Wasserfester Sonnenschutz hält alles aus

Wasserfeste Sonnenprodukte halten besser auf der Haut als herkömmliche Produkte. Aber eine ausgiebige Schwimmrunde und das anschließende Abtrocknen schwächt die Wirkung des Produktes. Deshalb solltest du nach jedem Bad die Haut erneut eincremen. Nur so ist deine Haut optimal geschützt.

Braun werden nur in der prallen Sonne

Eine gleichmäßige Bräune bekommst du nicht nur in der prallen Sonne. Den die Bräunung der Haut hat nichts mit der direkten Sonneneinstrahlung zu tun. Wie braun du wirst, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Unter anderem kommt es auf deinen Hauttyp darauf an oder auch wie oft du bestimmte Körperteile der Sonne aussetzt. Bei direkte Sonneneinstrahlung kann es im schlimmsten Fall zu einem Hitzschlag, Verbrennungen oder einem Sonnenstich kommen.

Im Schatten kann man nicht braun werden

Auch im Schatten kann deine Haut wunderbar braun werden. Denn das UV-Licht wird vom Boden, vom Sand oder vom Wasser reflektiert. Die Bräunung im Schatten dauert etwas länger als in der prallen Sonne. Aber es ist eine gesunde Bräunung, die auch länger anhält.

