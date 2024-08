Vollbrand in Weiz: Mit hoher Wahrscheinlichkeit war es Brandstiftung

Am Samstagabend, dem 17. August, gerieten ein Wohnhaus und ein Wirtschaftsgebäude in Weiz in Brand. Rund 120 Einsatzkräfte waren vor Ort. Heute am 18. August wurden durch Beamte des Landeskriminalamtes, in Kooperation der Einsatzbereiche Brand und Tatort, Ermittlungen durchgeführt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde die Ursachenermittlung durch einen Sachverständigen von der Landesstelle für Brandverhütung in Steiermark durchgeführt. Im Zuge dieser konnte festgestellt werden, dass zwei voneinander unabhängige Brandausbruchsstellen vorliegen. Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage an den beiden Brandstellen wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von einer Brandstiftung ausgegangen.

Mehrere hunderttausend Euro

Die weiteren Ermittlungen und Einvernahmen durch das Landeskriminalamt zu den genauen Tatumständen laufen. Ein möglicher Tatverdächtiger konnte bislang noch nicht befragt werden. Durch den Brand entstand erheblicher Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro, da das Wohnhaus einen erheblichen Schaden erlitt und das Wirtschaftsgebäude den Flammen vollkommen zum Opfer fiel.