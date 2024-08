Unwetterwarnung: Starkregen und Windböen bis 90 km/h

Die GeoSphere Austria hat eine orange Wetterwarnung herausgegeben. Denn in der Südoststeiermark hat sich nun eine Gewitterlinie gebildet. Vorübergehend kommt es zu Starkregen und auch zu Windböen von 60 bis 90 km/h. Die Gewitter ziehen weiter in die Oststeiermark. In der bevölkerungsreichen Gegend könnten somit in den kommenden Stunden vermehrt Alarmierungen eintreffen. Aufgrund dessen wird der Warnstatus vorübergehend auf Orange gesetzt. Bis 19 Uhr sollten diese Gewitter weiterziehen.

Mögliche Auswirkungen Blitzschläge können Gebäude oder Bäume in Brand stecken. Aufgrund von Sturmböen können Gegenstände herumgewirbelt werden, große Äste abbrechen und Bäume entwurzelt werden. Umgestürzte Bäume oder Blitzschläge können Stromausfälle verursachen. Dachziegel können herunterfallen oder Vordächer beschädigt werden. Im Straßen-, Schienen- und Flugverkehr ist mit Behinderungen zu rechnen. Stark erhöhte Unfallgefahr im Straßenverkehr durch Seitenwind, Aquaplaning und schlechte Sicht. Straßen können aufgrund von Muren, umgestürzten Bäumen oder Unterspülungen unpassierbar sein. Unterführungen können überflutet sein. Bäche können über die Ufer treten oder Keller und Garagen überflutet werden.



Handlungsempfehlung Beobachte die lokale Wetterentwicklung und beachte die Blitzgefahr, rechne mit raschen Entwicklungen und Änderungen der Gewitterzugbahn. Sichere rechtzeitig bewegliche Gegenstände im Freien Plane Verspätungen im Straßen-, Schienen- und Flugverkehr ein. Schließe die Fenster, Türen und Garagentore sowie Dachfenster und Lichtkuppeln. Rechne mit vorübergehenden Stromausfällen. Suche im Freien rechtzeitig Schutz.



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.08.2024 um 17:53 Uhr aktualisiert