LC Villach-Athleten: Top-Leistungen bei Leichtathletik-Meetings

Am 27. August findet das siebte LC Villach Meeting im Stadion Lind statt.

So konnte Melina Messlender beim 3. LAC Klagenfurt Meeting am Sonntag, 17. August 2024 den Hochsprungbewerb mit 1,49 Meter und neuer persönlicher Bestleistung gewinnen.

Neue Bestleistung beim Speerwurfbewerb

Stark in Form präsentiert sich auch Sonja Schustereder, die sich beim 6. LC Villach Meeting am heutige Sonntag, 18. August 2024, mit ihrer neuen persönlichen Bestleistung von 33,16 Meter auch das Limit im Speerwurf für Reutte sicherte. Beeindruckend auch die Leistung von Melina Messlender, die bei ihrem ersten Speerwurfbewerb mit 27,62 Meter überraschte.

Karoline Käfer Memorial in der Wagner Arena in Klagenfurt

In der Klasse U16 siegte Christopher Georg Wurzer mit 22,77 Meter. Bei den Mädchen dieser Klasse siegte Hannah Jonach mit 17,77 Meter. Beim Karoline Käfer Memorial in der Leopold Wagner Arena in Klagenfurt Anfang August siegte über 800 Meter Valentin Liebhard mit 2:00,09 Minuten. Dritter wurde hier Vereinskollege Fabian Graßl mit 2:01,62 Minuten.

Persönliche Bestleistungen

Zwei neue persönliche Bestleistungen gab es für Jakub Zembaty, er verbesserte über 100 Meter seine Bestleistung auf 11,38 Sekunden und gewann vor seinem Trainingspartner Sebastian Mayer. Über 200 Meter siegte er in 22,66 Sekunden.

Siebtes LC Villach Meeting im Stadion Lind

Die nächste Möglichkeit zur Limiterbringung bzw. Formüberprüfung gibt es am Dienstag, dem 27. August 2024 im Stadion Lind beim siebten LC Villach Meeting mit den Bewerben Speer, Weitsprung und Kugelstoßen.