Gartenhütten in Vollbrand: Feuerwehr kann weitere Ausbreitung verhindern

Am frühen Sonntagnachmittag, des 18. August kam es in der Schladnitzstraße in Leoben aus unbekannter Ursache zu einem Gartenhüttenbrand. Die Freiwilligen Feuerwehren Leoben-Göss und Leoben-Stadt rückten mit mehreren Fahrzeugen zur Einsatzstelle aus. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine Gartenhütte in Vollbrand. Auch auf eine daneben stehende Gartenhütte hatte das Feuer bereits übergegriffen. Es wurde sofort die Brandbekämpfung aufgenommen und somit konnte verhindert werden, dass die Flammen auf eine weitere Hütte übergriffen.

Weitere Einsatzkräfte erforderlich

Durch die enorme Rauchentwicklung waren weitere Einsatzkräfte sowie Atemschutztrupps erforderlich. Daher wurden weitere Feuerwehren nachalarmiert. Um den Brand vollständig unter Kontrolle zu bekommen, musste das Dach der Gartenhütte mit einer Kettensäge geöffnet werden. Die vier Feuerwehren waren mit insgesamt zehn Fahrzeugen und 49 Mann im Einsatz. Gegen 16.40 Uhr konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.