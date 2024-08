Account-Sharer aufgepasst: Disney+ zieht ab September die Zügel an

Disney+ will mehr Gewinn erzielen.

Veröffentlicht am 18. August 2024, 18:53 / ©5 Minuten

In Österreich ist Disney+ ein beliebter Streaming-Anbieter. Für die Nutzer von Disney+ wird es ab September ernst. Wenn du deinen Account mit anderen teilst, musst du mit Konsequenzen rechnen. Laut Medienberichten laufen die ersten Schritte bereits seit Juni. Den der Anbieter hat erstmals Profit gemacht. Damit das weiterhin so bleibt, soll das Teilen der Accounts unterbunden werden. Disney möchte damit mehr Abonnenten an Land ziehen. Denn Freunde oder Familienmitglieder, die bisher einen Account geteilt haben, müssen ein eigenes Abo abschließend, um die Plattform weiter nutzen zu können. Auch Netflix hat diesen Schritt bereits gewagt.

Und das trotz schwarzer Zahlen

Im vergangenen Quartal konnte der Streaming-Anbieter erstmals schwarze Zahlen schreiben. Bis jetzt hatte der Anbieter jahrelang mit Verlusten zu kämpfen. Die Sparte mit Disney+ erzielte einen operativen Gewinn von 47 Millionen Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr hat der Bereich noch einen Verlust von 512 Millionen Dollar gemacht. Gemäß Medienberichten hat der Konzernchef Bob Iger bei Disney+ Produktionskosten eingespart. Um die Verluste zu minimieren, werden weniger neue Marvel- und Star-Wars Filme und Serien produziert. Dafür konnte im Unterhaltungssektor insgesamt ein operativer Gewinn von 1,2 Milliarden Dollar erzielt werden. Verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Vorjahr hat sich dieser verdreifacht. Dabei hat der Animationsfilms „Alles steht Kopf 2“ im Unterhaltungssektor bisher 1,56 Milliarden Dollar eingespielt.

