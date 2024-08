Liebes-Aus bei Olympia-Siegerin: „Wir waren für viele ein Traumpaar“

Veröffentlicht am 18. August 2024, 19:34 / ©Pexels/Canva

Letzte Woche gewann Segel-Star Lara Vadlau Olympiagold in Marseille. Gleich darauf verkündete sie überraschend die Trennung von ihrer Freundin, dem Fußballstar Lea Schüller. Heute, am Sonntag, dem 18. August war Lara Vadlau gemeinsam mit Segel-Partner Lukas Mähr zu Gast in Ö3-„Frühstück bei mir“ und verriet, warum es zur Trennung gekommen ist.

Die Profisportlerinnen leben sich auseinander

Die Beiden haben sich im Jahr 2019 kennengelernt. Lara hat bei ihrer Freundin in München gewohnt. Als sie wieder das Bedürfnis hatte zu segeln, wurde sie von ihrer Lebensgefährtin unterstützt. Sie hatte damals ihre Segelkarriere unterbrochen, um Medizin zu studieren. Die beiden Profisportlerinnen waren viel unterwegs und haben sich kaum gesehen. „Irgendwann ist der Moment gekommen, da hat sie gesagt, sie kann nicht mehr, weil sie leidet so sehr darunter“, beschrieb Lara Vadlau die Gefühle ihrer Ex-Partnerin. Für die beiden ist es besser, sich auf ihre Karriere zu konzentrieren.

Liebes-Aus im November

Nach viereinhalb Jahren Beziehung kam es im November letzten Jahres zur Trennung. Bisher hatten sie das Liebes-Aus geheim gehalten, um den Fokus auf ihren sportlichen Leistungen zu behalten. „Wir waren sicherlich in den Augen vieler das Traumpaar schlechthin. Wir sind jetzt gut befreundet und wünschen dem anderen alles erdenklich Gute“, erklärte sie.

Sexualität bleibt offen

Bezüglich ihrer Sexualität möchte sie sich nicht festlegen. Bei ihr geht es um besondere, beeindruckende Menschen, mit denen sie Zeit verbringen möchte. Für sie hat es keinen Grund für ein Coming-out gegeben, weil es ihr egal ist, was andere von ihr denken. Für die Sportlerin gab es nie einen Grund, sich zu verstecken.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.08.2024 um 19:37 Uhr aktualisiert