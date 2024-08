2,42 Promille: 28-Jähriger stürzt mit E-Scooter

Veröffentlicht am 18. August 2024, 19:49 / ©BMI/KK/5 Minuten

In den Nachmittagsstunden des 18. August stürzte ein 28-jähriger Slowene auf einem Radweg im Stadtgebiet von Salzburg mit seinem E-Scooter. Zeugenaussagen zufolge habe der junge Mann während der Fahrt ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Gefährt verloren und sei in weiterer Folge mit dem dort befindlichen Randstein kollidiert. Er war ohne Helm unterwegs und trug lediglich leichter Sommerbekleidung. Der Slowene zog sich bei seinem Sturz Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Verwaltungsstrafanzeige für den alkoholisierten Fahrer

Er musste deshalb nach Abschluss der Erstversorgung durch das Rote Kreuz zur weiteren Behandlung in das Uniklinikum Salzburg verbracht werden. Ein Alkomattest erbrachte ein Messergebnis in Höhe von 2,42 Promille. Dem jungen Mann wurde deshalb die Weiterfahrt untersagt und dieser über die beabsichtigte Verwaltungsstrafanzeige bei der zuständigen Behörde in Kenntnis gesetzt.