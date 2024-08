Mit Gabel bedroht: Mann (57) wollte Security-Mitarbeiter verletzen

Veröffentlicht am 18. August 2024, 19:49 / ©Kindel Media/Pexels

Heute Mittag, 18. August 2024, kam es auf einem Klinikgelände im Stadtgebiet von Salzburg zu einer schweren Nötigung. Grund dafür dürfte ein unmittelbar zuvor durch einen Security-Mitarbeiter ausgesprochener Verweis gewesen sein, nachdem ein 57-jähriger Österreicher, der sich offenbar als Besucher auf dem Gelände aufhielt, gegen das geltende Alkoholverbot verstoßen hatte.

Mann wurde von Polizei festgenommen

Aus Wut über den Geländeverweis drohte der Mann mit einer Gabel und kündigte an, den Security-Mitarbeiter ernstlich zu verletzen, sollte dieser sich weiter annähern.

Nach dem Eintreffen der verständigten Polizeistreife zeigte sich der 57-Jährige aber weiterhin äußerst aggressiv – sowohl verbal als auch körperlich – weshalb ihn die Beamten schließlich festnahmen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in weiterer Folge in die Justizanstalt Puch-Urstein überstellten.