Verunfalltes Auto entdeckt: Lenker (20) war nicht ansprechbar

Am 17. August 2024 gegen 2.40 Uhr stellten drei junge Leute, die auf dem Panoramaweg in Kauns zu Fuß unterwegs waren, in einer Baumgruppe unterhalb des Weges in einem steilen Wiesenstück ein verunfalltes Auto fest. Sie näherten sich dem Fahrzeug und trafen auf den 20-jährigen, nicht ansprechbaren Lenker am Fahrersitz.

Lenker wurde ins Klinikum Innsbruck überstellt

Er wurde bei dem Absturz schwer verletzt, aus dem Fahrzeug geborgen, von der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert, vorläufig stationär aufgenommen und am 18. August 2024 in die Klinik Innsbruck überstellt.

Alkoholtest verlief positiv

Der Unfallwagen wurde durch die FF Kauns vor einem Absturz gesichert und untertags geborgen bzw. abgeschleppt. Durch den Unfall entstand am Fahrzeug sowie ein Flurschaden in unbekannter Höhe. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen.