Mit 106 km/h durch die 50er-Zone – Führerschein weg

Veröffentlicht am 18. August 2024, 20:49 / ©Ewald Fröch-stock.adobe.com

Am 18. August 2024 führten Beamte der Landesverkehrsabteilung Geschwindigkeitsmessungen in Kirchdorf auf der Kössener Straße (B 176) im Bereich Gasteig durch. Um 12.31 wurde außerhalb des Ortsgebiets in der 50 km/ Zone das Auto eines 60-jährigen Deutschen mit einer Geschwindigkeit von 106 km/h gemessen.

Führerschein vorläufig abgenommen

Das Fahrzeug konnte von Beamten der Polizeiinspektion Kössen angehalten werden. Dem deutschen Lenker wurde an Ort und Stelle der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.