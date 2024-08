Tiertafel Kärnten: Futterspenden sind dringen nötig

Die Tiertafel Kärnten in Villach benötigt Katzenfutter jeglicher Art. Die nächste Tiertafel und Ausgabe in Villach findet am 21. September 2024 zwischen 12 und 16 Uhr in der Klagenfurterstraße 42 statt.

400 Kilo Futter pro Tafel

Trotz der hohen Temperaturen waren am Samstag, dem 17. August 2024 fast 50 Kunden vor Ort, um Futter für ihre Tiere zu holen. Pro Tiertafel werden zwischen 250 und 400 Kilo Katzenfutter ausgegeben. Doch schön langsam wird der Bestand immer weniger und die Tafel ist auf Spenden angewiesen.

Dieses Futter wird benötigt:

Für die nächste Aktion im September benötigt die Tiertafel Kärnten Saucenfutter, Katzentrockenfutter von Perfect Fit und Purina One, Hundenassfutter Single Protein, Inkontinenzunterlagen, Urinary Nass- und Trockenfutter für Katzen und Royal Canin Hyperallergen Nassfutter für Hunde.

Wie kann man Spenden?

Die Tiertafel hat Futterspendenboxen im Raum Villach sowie in Klagenfurt und St. Veit. Mehr Detail findest du hier. Es gibt auch eine Amazon-Wunschliste. Personen können sich direkt in Verbindung setzen und die Tiertafel kommt vorbei, um Spenden abzuholen. Auch über Geldspenden würde sich der Verein sehr freuen und hat dafür ein PayPal Konto eingerichtet.