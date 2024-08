Wohnimmobilien-Transaktionen 2024: Wie schneidet Klagenfurt ab?

Gemeinsam mit den Grundbuchexperten der IMMOunited hat willhaben erneut aktuelle Transaktionsanzahlen und -summen, Top-Deals, die größten Grundstücksverkäufe sowie die exklusivsten Objekte analysiert. Ausgewertet wurde das erste Quartal 2024.

Spitzenreiter-Bezirk in Kärnten

Bei den meisten Wohnimmobilien-Transaktionen im ersten Quartal 2024 in absoluten Zahlen liegt die Stadt Klagenfurt mit 174 auf Platz sieben. Den zweiten Platz konnte sich Klagenfurt jeweils bei den meisten Wohnimmobilien-Transaktionen relativ pro Einwohner und als Spitzenreiter-Bezirk in jedem Bundesland sichern.

Maria-Wörth und Pörtschach jeweils an zweiter Stelle

In Österreich rangiert eine Wohnung in Maria Wörth mit einem Preis von 2,7 Millionen Euro bei den Top-Wohnimmobilien-Transaktionen nach Kaufpreis auf dem zweiten Platz. Gleichzeitig befindet sich ein Gebäude am See in Pörtschach am Wörther See mit 4,5 Millionen Euro ebenfalls auf dem zweiten Rang, wenn es um die höchsten Transaktionen pro Bundesland nach Kaufpreis (netto / gesamtes Grundbuch) geht.