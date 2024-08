Geschäft für nachhaltige Alltagsprodukte wechselt ins Lendviertel

Nachdem das karikative Modegschäft „Offline Retail“ der Caritas einen Neuanfang in der Sporgasse wagt, stehen die Räumlichkeiten in der Mariahilferstraße nicht lange leer: Am 22. August feiert dort der „Minimali – mindful and sustainable concept store“ von Marlene Znopp Eröffnung. Auch dieses Geschäft hat einen Standortwechsel hinter sich. Zuvor war der Store für nachhaltigen Lifestyle in der Leonhardstraße angesiedelt. Am 22. August feiert Marlene Znopp ab 11 Uhr mit ihren Kunden die Eröffnung des neuen Standorts in der Mariahilferstraße 19. „Du bist herzlich eingeladen, durch den neuen Store zu stöbern, leckeres veganes Eis zu schlecken und mit uns durch den Tag zu tanzen“, gibt die Geschäftsführerin dazu auf Facebook bekannt.