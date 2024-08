Cobraeinsatz: Mann bedroht Nachbarn mit dem Umbringen – und schießt

Die Cobrabeamten rückten heute Nacht in Villach aus.

Die Cobrabeamten rückten heute Nacht in Villach aus.

Veröffentlicht am 19. August 2024, 06:52 / ©LPD Makowecz

Ein 65 Jahre alter Villacher zeigte am 19. August gegen 00.45 Uhr an, dass er von seinem Nachbarn, welcher in einer Wohnung unter ihm wohnt, mit dem Umbringen bedroht worden sei. Diese Drohung sei durch einen Schuss aus einer Schusswaffe untermauert worden. Zur Unterstützung der einschreitenden Beamten wurde auch das EKO Cobra angefordert. Als der Nachbar gegen 1.35 Uhr von den Cobra-Beamten aufgefordert wurde, die Wohnung zu verlassen, kam dieser der Anordnung nach und wurde festgenommen.

Pistole in Auto versteckt

Nach längerem Leugnen, eine Schusswaffe zu besitzen, gab der Verdächtige schließlich zu, in seinem PKW eine Schreckschusspistole samt Munition versteckt zu haben. Die Waffe war von seiner 37-jährigen Lebensgefährtin dort versteckt worden. Die Schreckschusspistole und die dazugehörige Munition wurden sichergestellt. In der Wohnung hielten sich auch drei minderjährige Kinder auf. Sowohl der Verdächtige als auch dessen Lebensgefährtin konnten bis dato aufgrund ihrer starken Alkoholisierung nicht zum Sachverhalt einvernommen werden. Der Verdächtige wurde nach der Festnahme in das Polizeianhaltezentrum Villach gebracht. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt.