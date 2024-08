Drei Sonntagseinsätze für Hartberger Florianis

Veröffentlicht am 19. August 2024, 07:16 / ©FF Hartberg

Der Sonntag war sehr arbeitsreich für die fleißigen Kameraden der Frewilligen Feuerwehr Hartberg. Sie mussten gleich zu drei Einsätzen ausrücken. Am frühen Vormittag rückte eine Besatzung mit Drehleiter zu einer Türöffnung im Stadtgebiet aus. Um die Mittagszeit ging es weiter: „Kurz nach Mittag galt es, einen brennenden Müllcontainer am Parkplatz der A2 zu löschen, wobei wir mit drei Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz standen“, erklärte die Freiwillige Feuerwehr Hartberg auf Facebook. Und auch am Abend gegen 19 Uhr war für die Florianis noch einiges zu tun: Sie rückten erneut mit ihrer Drehleiter aus, um die Feuerwehr Sebersdorf bei einem Sturmschaden zu unterstützen. Gemeinsam schafften sie es innerhalb von gut zwei Stunden, das Dach des Wirtschaftsgebäudes provisorisch abzudecken.