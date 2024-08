Bahamas statt Dahamas: Diese Tricks entlasten dein Urlaubsbudget

„Alles ist so teuer geworden. Ich mach heuer Urlaub auf Balkonien!“ – diese und ähnliche Sätze hört man immer öfter, wenn man mit der Familie, Freunden oder Kollegen über den geplanten Sommerurlaub spricht. Angesichts der stark gestiegenen Preise bei Mieten, im Energiesektor sowie bei Dingen des täglichen Bedarfs ist es kein Wunder, dass so mancher beim Urlaub Abstriche macht, um sich den Alltag leisten zu können. Doch auch abseits von Urlaub auf den Dahamas gibt es die Möglichkeit, seine Reise so zu gestalten, dass die Brieftasche nicht allzu sehr strapaziert wird. Wir zeigen euch, wie das geht.

Preisvergleichsseiten nutzen

Preisvergleichsseiten gibt es sowohl für Flüge (z. B. checkfelix oder skyscanner) als auch für Unterkünfte (z. B. Booking). Hier kannst du dir einen Überblick darüber verschaffen, wie die durchschnittlichen Preise für Flug oder Hotel im gewünschten Land ausfallen und gegebenenfalls ein Schnäppchen buchen.

Sehr früh oder sehr spät buchen

Gute Nachrichten für alle langfristigen Urlaubsplaner: Wer seine Reise mehrere Monate im Voraus bucht, erhält oft Frühbucherrabatte bei Fluggesellschaften und Reiseanbietern. Doch auch Spontane können sich oft über Last-Minute-Angebote freuen, die vor allem flexiblen Menschen, die nicht an fixe Reisedaten gebunden sind, so einiges ersparen können.

Nebensaison statt Hauptsaison buchen

In der sommerlichen Hauptsaison sind Reisen in beliebte Urlaubsdestinationen bekanntlich am teuersten. Darum sollte man, um Geld zu sparen, wenn möglich auf die Nebensaison ausweichen. Auch im September und Oktober ist es in vielen südlichen Ländern noch sehr warm und schön, wobei die Reise zu diesem Zeitpunkt oft erheblich weniger kostet.

Reiseversicherungen checken

Oft werden bei der Buchung über das Internet verschiedenste Zusatzreiseversicherungen angeboten. Hier lohnt es sich, genau zu überprüfen, ob man die angebotenen Leistungen überhaupt benötigt oder ob beim Buchen mit Kreditkarte bereits ein ausreichender Reiseschutz gegeben ist. Auch sollte bei den bestehenden Versicherungen überprüft werden, ob diese nicht vielleicht ohnehin weltweit gültigen Schutz bieten (z. B. bieten viele Haftpflichtversicherungen diesen Zusatz an).

Kostenlose Freizeitaktivitäten einplanen

In vielen Städten gibt es einige Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten, die man kostenlos genießen kann. Sei es ein frei zugänglicher Strandabschnitt statt des teuren Strandbads, Museen mit freiem Eintritt oder kostenlose Parkkonzerte – wer sich im Vorfeld informiert, wird staunen, was in der Urlaubsdestination so alles kostenfrei möglich ist. So gilt zum Beispiel in Italien freier Eintritt für alle EU-Bürger unter 18 und über 65 Jahren in allen staatlichen Museen, Ausgrabungsstätten und Sehenswürdigkeiten. Oft gibt es auch Aktionen an bestimmten Wochen- oder Montagstagen.

Über alternative Unterkünfte nachdenken

Es muss nicht immer ein schickes Hotel oder ein teures Appartement sein. Wer ohnehin nicht vorhat, im Urlaub viel in der Unterkunft zu sein, für den könnte sich lohnen, über alternative Schlafmöglichkeiten wie Hostels oder Couchsurfing nachzudenken. Ein Hostel muss nicht immer 15 Zimmernachbarn bedeuten – mittlerweile bieten so einige Hostelbetreiber auch privatere Räume an.