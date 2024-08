Umleitungen im Straßenverkehr: Hier wird in Wien gebaut

In Wien kommt es am Montag und Dienstag zu Sperren und Umleitungen.

Veröffentlicht am 19. August 2024

Weil die Argentinierstraße zu einer Fahrradstraße umgebaut wird, ist ab Montag das Kreuzungsplateau Theresianumgasse/Argentinierstraße im 4. Bezirk für den Verkehr gesperrt. Die Straßen, die in das Plateau einmünden, werden zu provisorischen Sackgassen und die Einbahnen werden aufgehoben. Die Umleitung der Belvederegasse erfolgt über Favoritenstraße, Gußhausstraße und die Prinz-Eugen-Straße.

Sanierungen in der Triester Straße

Auf der Triester Straße in Favoriten starten am Dienstag nächtliche Fahrbahnsanierungsarbeiten. Zwischen Windtenstraße und Wienerbergstraße wird die Fahrbahn saniert. Zwischen 20.00 und 22.00 Uhr finden die Arbeiten auf einem Fahrstreifen statt. Von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr wird auf zwei Fahrstreifen gearbeitet. Der Verkehr wird während der Baudauer aufrechterhalten.

Neue Mittelinseln an mehreren Kreuzungen

Für mehr Sicherheit werden in der Wattgasse zwei Mittelinseln an den Kreuzungen Geblergasse und Seeböckgasse errichtet. Ein Fahrstreifen wird für den Verkehr aufrecht erhalten. Die Wattgasse wird ab der Lobenhauerngasse in Richtung Degengasse zur provisorischen Einbahn. Die Umleitung führt über Degengasse, Wichtelgasse und Lobenhauerngasse. Gleichzeitig wird die Einbahn auf der Umleitungsstrecke umgedreht.