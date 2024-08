Auto und Schein weg: Lenker (18) brettert mit 133 km/h im 70er

Veröffentlicht am 19. August 2024, 09:52 / ©Ewald Fröch-stock.adobe.com

Am 18. August 2024 gegen 23.30 Uhr führte eine Polizeistreife im Zuge des Verkehrsdienstes Lasermessungen auf der B1 Linzer Straße in Wels durch. Ein 18-jähriger Lenker raste dabei mit einer Geschwindigkeit von 133 km/h im dortigen Ortsgebiet bei erlaubten 70 km/h. Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle konnte festgestellt werden, dass der 18-jährige Lenker aus dem Bezirk Wels-Land noch im Besitz des Probeführerscheines ist. Dieser wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen. Die vorläufige Beschlagnahmung des Pkw wurde durchgeführt.