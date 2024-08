Motorsport-Spektakel: Bergrallye Voitsberg-Lobming startet am Sonntag

Am Sonntag, dem 25. August, ist es wieder so weit: Die Motoren heulen in Voitsberg-Lobming auf, wenn der Startschuss für die Bergrallye Voitsberg-Lobming fällt. Veranstaltet wird der Bewerb im Rahmen des Österreichischen Bergrallye-Pokals von Jud Motorsport. Rund 90 Teilnehmer aus ganz Österreich werden in ihren Rennfahrzeugen die etwa 1,7 Kilometer lange Bergstraße erklimmen – der Schnellste gewinnt.

©Jud Motorsport Die Zuseher im Startbereich bei der Bergrallye Voitsberg-Lobming 2022.

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Die Vorbereitungen für dieses motorsportliche Großereignis laufen bereits seit Monaten auf Hochtouren und befinden sich nun in der finalen Phase. Obmann Werner Jud und sein Team sind derzeit intensiv damit beschäftigt, die Anrainer zu informieren und Absprachen mit den Dienstleistern zu treffen. Auch der Austausch mit den Fahrern ist ein wichtiger Bestandteil der Organisation – Informationen werden weitergegeben und Rückfragen geklärt. Ab dem 19. August beginnen die Arbeiten direkt an der Rennstrecke. Das Festzelt wird aufgestellt, die Verkaufsstände werden aufgebaut und die Streckensicherung sowie die Zuschauerzonen werden eingerichtet. Zahlreiche Helferinnen und Helfer unterstützen den Aufbau tatkräftig. „Wir sind sehr dankbar für alle helfenden Hände. Ohne das Engagement so vieler Menschen wäre diese Veranstaltung nicht möglich“, betont Werner Jud.

Werner Jud will seinen Titel verteidigen

Dieses Rennen ist für Werner Jud besonders bedeutsam, und das nicht nur, weil es ein Heimrennen für ihn ist. Der Weststeirer führt derzeit vor Matthias Brandl im Bergrallye Cup: Es geht also um die Titelverteidigung. In Gasen trennten die beiden begeisterten Motorsportler und Freunde nur rund zwei Sekunden in der Gesamtwertung – für die Rennsportfans ist also Hochspannung garantiert.

©Jud Motorsport Die Aufbauarbeiten für die Bergrallye Voitsberg-Lobming laufen auf Hochtouren.

Ablauf des Renntages

Das Training startet am 25. August um 9 Uhr, gefolgt von einem Rennen mit insgesamt drei Läufen um 13 Uhr. Die Siegerehrung findet um ca. 18 Uhr im großen Festzelt am Start statt.

Verkehrsinfo

Aufgrund der Bergrallye kommt es am 25. August auch zu einigen Straßensperren. Wie der Veranstalter bekannt gab, ist die Stallhofnerstraße (L317) zwischen dem ehemaligen Café La Piccola und der Ruppbauernhöhe im Zeitraum von 7 Uhr bis ca. 20 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Örtliche Umleitungen werden eingerichtet. Wer mit den Öffis zu dem Spektakel anreisen möchte, kann das mit der GKB Regionalbahn (S7 Richtung Köflach, Ausstieg: „Krems in Steiermark Bahnhof“) oder mit der Regionalbuslinie 720 (Richtung Voitsberg Hauptplatz, Ausstieg: „Krems in Steiermark GH Töscher“) tun. Mit diesen Linien gelangt man zum Startpunkt des Rennens. Zum Ziel kommt man mit der Regionalbuslinie 710 (Richtung und Ausstieg: „Stallhofen Busbahnhof“).