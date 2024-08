Hoher Bedarf für Förderung: Von der Straße auf die Schiene

Erstmals wurde eine Einzelwagenförderung im Jahr 2023 durch das Wirtschaftsreferat des Landes eingeführt. Es sollte ein Anreiz geschaffen werden, den Gütertransport von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Der hohe Bedarf seitens der Unternehmen wurde nun durch einen neuen Evaluierungsbericht bestätigt. „Die starke Ausrichtung des Kapitalmarktes auf Nachhaltigkeitsziele und das Bestreben der Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsbilanz verstärkt zu verbessern, ist nicht nur klimapolitisch entscheidend, sondern wird auch betriebswirtschaftlich immer zukunftsrelevanter. Mit der Einzelwagenförderung des Landes sollen besonders für die kleinen – und mittelständischen Betriebe die hohen Kosten für Einzelwagentransporte abgefedert und ihre Konkurrenzfähigkeit im Export gestärkt werden“, so bestätigt Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP).

Unterstützung für Kärntner Unternehmen

Unterstützt werden ausschließlich Unternehmen mit Firmensitz in Kärnten, welche Güter nach Kärnten anliefern lassen, beziehungsweise Güter aus Kärnten abtransportieren. Insgesamt konnte die Förderung bereits an 22 Kärntner Unternehmen ausbezahlt werden. „Das Pilotprojekt sorgte von Beginn an für eine erfreulich hohe Nachfrage, sodass das Budget bereits kurz nach der Einführung des neuen Förderangebotes aufgestockt und insgesamt eine halbe Million Euro in die Kärntner Wirtschaft ausbezahlt wurde“, berichtet Schuschnig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.08.2024 um 11:02 Uhr aktualisiert