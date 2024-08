Unwetter in der Steiermark: Hausdach abgerutscht, Bäume blockieren Autobahn

Veröffentlicht am 19. August 2024, 11:03 / ©FF Untergrossau

Gestern zogen erneut Gewitter durch die Grüne Mark und hinterließen ihre Spuren. Die Regionen um Deutschlandsberg, Gleisdorf und Graz waren diesmal besonders betroffen und es kam in diesen Gebieten zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen. Doch nicht nur die Steiermark wurde gestern von Starkregen, Sturm und Gewittern heimgesucht. Wie die Österreichische Unwetterzentrale bekannt gab, wurden bis 21.10 Uhr landesweit 52.744 Blitze geortet.

Hausdach abgerutscht in Gössendorf

Die Freiwillige Feuerwehr Gössendorf wurde gestern am späten Nachmittag alarmiert: Nach den Unwettern drohte ein Hausdach abzurutschen. Als die Florianis eintrafen, hatte sich das Wärmedämmverbundsystem eines Hauses im Giebelbereich vom Mauerwerk gelöst und hing herunter. Die Feuerwehr schritt sofort zur Tat: Sie sicherten die Stelle ab und trugen das herunterhängende Wärmedämmverbundsystem mittels Arbeitskorb und Säbelsäge Stück für Stück ab. Die Teile legten sie im Gartenbereich ab und beauftragten die Nachbarn damit, die Hausverwaltung zu benachrichtigen, um weitere Schritte zu setzen.

©FF Gössendorf | Die Feuerwehr Gössendorf … ©FF Gössendorf | … stand im Einsatz, … ©FF Gössendorf | … um ein Dach zu sichern, … ©FF Gössendorf | … das abzurutschen drohte. ©FF Gössendorf | Den Florianis gelang es, … ©FF Gössendorf | … das Dach zu sichern.

Gleisdorf: Baum fiel auf Autobahn, Autofahrer krachte dagegen

Auch die Freiwillige Feuerwehr Untergrossau und Obergrossau hatte gestern alle Hände voll zu tun: Am Abend wurden sie alarmiert, da ein Baum zwischen Arnwiesen und Sinabelkirchen die A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Wien blockierte. „Ein Baum, welcher durch die starken Sturmböen eines Gewitters umgerissen wurde, durchschlug die Lärmschutzwand auf Höhe Obergrossau und blockierte die erste, sowie Teile der zweiten Fahrspur“, gaben die Untergrossauer Florianis auf Facebook bekannt. Ein Autolenker konnte dem Baum nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallte mit voller Wucht dagegen, informierte die Freiwillige Feuerwehr Untergrossau weiter. Dabei kamen glücklicherweise keine Fahrzeuginsassen zu Schaden.

©FF Untergrossau Der Baum durchschlug eine Lärmschutzwand und krachte auf die A2 Südautobahn.

Weitere umgestürzte Bäume auf Fahrbahnen

Doch dies sollte nicht der einzige Einsatz der Untergrossauer Florianis aufgrund umgestürzter Bäume bleiben: Immer mehr Anrufe aus der Bevölkerung trudelten ein und alarmierten die Feuerwehr zu insgesamt sieben Baum-Räumungs-Einsätzen. „Die Mannschaft teilte sich in drei Gruppen ein und arbeitete die Einsätze nach Priorität ab. Insgesamt wurden an sieben Einsatzadressen Bäume von den Fahrbahnen auf der A2, Untergrossau, Fünfing und Hochrosenberg mittels Kettensägen und mithilfe eines Traktors entfernt“, erklärte die Freiwillige Feuerwehr Untergrossau. Außerdem wurden sie zu einem teilweise abgedeckten Wohnhaus und einem zur Hälfte abgedeckten Stall in Fünfing gerufen. „Die Kameradinnen und Kameraden schlossen die Dächer wieder mit den heruntergefallenen Ziegeln oder deckten die Löcher mittels Planen ab“, erklärten die Einsatzkräfte.