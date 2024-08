Alkolenker kommt mit Motorrad zu Sturz

Ein 40-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten-Land lenkte am Freitag, den 16. August, um 23.50 Uhr ein Motorrad auf der Landesstraße bei Rohrbach an der Gölsen in Fahrtrichtung Michelbach. Aus bislang unbekannter Ursache kam er mit dem Motorrad in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Von nachkommenden Fahrzeuglenkern wurde die Rettung verständigt. Ein Alkoholtest beim Lenker ergab eine Alkoholisierung von 1,6 Promille, seinen Führerschein verlor er an Ort und Stelle. Der Mann wurde vom Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landesklinikum Lilienfeld verbracht.