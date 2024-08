Bier, Spritzer & Co.: Preisvergleich zeigt große Unterschiede in Graz

Die Abteilung Marktforschung der Arbeiterkammer (AK) Steiermark hat auch heuer wieder erhoben, was gängige Getränke wie Kaffee, Bier, Spritzer, Fruchtsäfte und Aufspritzgetränke kosten. Insgesamt wurden die Preise von 28 Lokalen in der Grazer Innenstadt mit rund 420 Einzeldaten erhoben. Dabei wurden dieselben Getränke wie im Vorjahr gewählt, um einen Vergleich zu ermöglichen. Josef Kaufmann, AK-Marktforschung: „Im Schnitt lagen die Preise heuer um 4,5 Prozent höher als im Juli 2023. Die Inflation in diesem Zeitraum betrug drei Prozent.“

Teilweise große Preisspannen

Im Vorjahr waren die Preise um elf Prozent gestiegen, die Inflation von Juli 2022 auf Juli 2023 hatte sieben Prozent ausgemacht. Festgestellt wurden erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Lokalen. „Die Preisspannen zwischen den teuersten Angeboten und den billigsten sind zum Teil sehr groß. Bei einem längeren Abend in größerer Runde zahlt sich die Wahl eines günstigen Lokals bestimmt aus“, sagt der Marktforscher.

Durchschnittliche Erhöhung schwankt stark

In fünf der 28 Lokale blieben die Preise gleich, in wenigen Einzelfällen wurde es billiger. Die durchschnittliche Erhöhung der Preise schwankt stark und liegt zwischen 0,7 Prozent für 0,3 Liter Apfelsaft, 1,8 Prozent für 0,3 Liter Sodawasser oder 2,4 Prozent für 0,2 Liter Apfelsaft und steigert sich auf 5,8 Prozent für ein Seidel Bier, 6,9 Prozent für 0,3 Liter Mineralwasser bis zu 11,1 Prozent für 0,25 Liter Sodawasser. Leitungswasser ist zwar in vielen Getränkekarten kostenpflichtig angeschrieben, verrechnet wird es bei sonstiger Konsumation aber nirgends.

Große Unterschiede zwischen den Lokalen

90 Cent ist die Preisdifferenz bei einem kleinen Bier, das Krügerl Bier kostet zwischen 4,60 Euro und 5,40 Euro. Einen Spritzer Wein bekommt man um 3,10 Euro oder auch um 4,60 Euro. Besonders hoch sind die Unterschiede bei Fruchtsäften, gemischt mit Leitungswasser kosten sie zwischen 3,20 Euro und 5,40 Euro je halbem Liter.

Wo ist das Bier in Graz am billigsten?

Für einen halben Liter Bier vom Fass werden beim Café Mur und beim Glöckl Bräu 5,40 Euro und im Flann O’Brien 5,30 Euro verlangt. Es folgen die Murinsel und das Pronto am Hauptplatz mit 5,20 Euro. Damit sind diese Lokale die Spitzenreiter bei den Bierpreisen in Graz. Am günstigsten steigen Bierliebhaber laut der aktuellen Studie beim Ristorante & Café il Centro sowie bei der Gamlitzer Weinstube am Mehlplatz aus: Hier kostet der halbe Liter Fassbier 4,60 Euro. Im Continuum, bei Muckis Weinstube am Kapaunplatz, beim Eleven in der Kaiserfeldgasse sowie im Molly Malone liegt der Preis für ein 0,5-Fassbier bei 4,70 Euro.