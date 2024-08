Feierlaune beim Kirchtag in Feistritz/Drau

Veröffentlicht am 19. August 2024, 11:45 / ©Zechgemeinschaft Feistritz/Drau

Vom 24. bis zum 26. August veranstaltet die Zechgemeinschaft Feistritz/Drau den traditionellen Feistritzer Jahreskirchtag. „Wir bieten ein buntes Programm für die ganze Familie mit regionalen Köstlichkeiten, musikalischen Highlights und Brauchtumspflege“, sagt der diesjährige Zechmeister Phillip Steiner.

Samstag, Sonntag und Montag im Zeichen des Kirchtags

Am Samstag steigt die Party beim Abendkirchtag. Für Unterhaltung sorgt die Partyband Showdown. Am Sonntag beginnt der traditionelle Kirchtag zunächst mit einem Festzug durch das Dorf, mit anschließender Feldmesse. Danach erfolgt der Bieranstich, und das Tuschspielen, für das leibliche Wohl ist mit Kirchtagssuppe und Gegrilltem gesorgt. Mit dem Abendshoppen am Montag schließt der Feistritzer Kirchtag seine Pforten.