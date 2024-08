Tödliche Verkehrsunfälle: Sechs Verkehrstote in der vergangenen Woche

Unter den Opfern befanden sich zwei E-Scooter-Fahrer, zwei Motorradfahrer, ein Leichtmotorradfahrer und ein Pkw-Lenker. Besonders erschütternd war ein Unfall am Donnerstag, den 15. August 2024, im Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich. Ein 52-jähriger Leichtmotorradfahrer kam vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Seine nachfolgende Ehefrau musste vom Kriseninterventionsteam betreut werden.

Verkehrstote nach Region und Ursache

Von den sechs tödlichen Unfällen ereigneten sich drei auf Landesstraßen, einer auf einer Autobahn, einer auf einer Bundesstraße und einer auf einer Gemeindestraße. Jeweils zwei Verkehrstote gab es in Niederösterreich und Oberösterreich, je einen in der Steiermark und Tirol. Zu den vermutlichen Hauptunfallursachen zählen in zwei Fällen nicht angepasste Geschwindigkeit, in weiteren Fällen gesundheitliche Probleme des Fahrers, riskantes Überholen sowie Unachtsamkeit oder Ablenkung. Fünf der Unfälle waren Alleinunfälle, und zwei der Verstorbenen waren ausländische Staatsangehörige. Einer der Verunglückten besaß keine gültige Fahrerlaubnis.

Rückgang der Verkehrstoten im Jahresvergleich

Zwischen dem 1. Januar und dem 18. August 2024 wurden auf Österreichs Straßen insgesamt 208 Verkehrstote registriert. Diese vorläufige Zahl stellt einen Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren dar: 2023 gab es im gleichen Zeitraum 252 Verkehrstote, 2022 waren es 266. Dieser Rückgang könnte auf verstärkte Verkehrssicherheitsmaßnahmen und Bewusstseinsbildung zurückzuführen sein. Dennoch sind die aktuellen Zahlen eine Mahnung, weiterhin vorsichtig und rücksichtsvoll im Straßenverkehr zu agieren, um Unfälle zu vermeiden.