23. Landesjugendbewerb in Erster Hilfe: Alle Zuseher willkommen

Feldkirchen in Kärnten

Veröffentlicht am 19. August 2024, 12:00 / ©5 Minuten

Am mittlerweile dreiundzwanzigsten Landesjugendbewerb nehmen über 100 Jugendliche in 19 Gruppen teil und zeigen bei dieser Gelegenheit ihre Kenntnisse und Fähigkeiten rund um die Erste Hilfe. Die Teilnehmer werden dabei mit unterschiedlichen Unfallszenarien konfrontiert und heuer gibt es zusätzlich einen Schwerpunkt im humanitären Völkerrecht, mit welchem sich die Jugendlichen im Vorfeld auseinandersetzen. Die Stationen werden in der Feldkirchner Innenstadt verteilt sein. Um 9 Uhr wird der Bewerb beginnen und dauert bis zur Siegerehrung um 19 Uhr.