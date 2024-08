34-jähriger Kärntner stirbt bei Unfall auf der A5 in Niederösterreich

Veröffentlicht am 19. August 2024, 12:10 / ©Montage: Feuerwehr Prebuch & Canva

Am Samstagabend gegen 19.15 Uhr war ein 34-jähriger Mann ohne gültige Lenkberechtigung mit seinem Pkw auf der A5 in Fahrtrichtung Brünn unterwegs. Im Bereich von Mistelbach geriet der Wagen aus bisher unbekannter Ursache ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei prallte das Fahrzeug gegen eine Böschung, was zu einem verheerenden Unfall führte.

Pkw bleibt auf dem Dach liegen

Durch den Aufprall wurde der Pkw zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam schließlich auf dem Dach zum Stillstand. Der 34-jährige Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer reagierten schnell und befreiten den Mann aus dem Wrack, leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte.

Verletzungen im Krankenhaus erlegen

Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der schwer verletzte Mann ins Landesklinikum Mistelbach gebracht. Trotz intensiver Bemühungen der Ärzte erlag er dort seinen Verletzungen.

Straßensperre nach dem Unfall

Die A5 war im Bereich der Unfallstelle bis 20.15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet, um den Verkehr um die Unfallstelle herumzuleiten. Die genaue Ursache des Unfalls ist derzeit noch unklar und wird von den Behörden untersucht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.08.2024 um 12:21 Uhr aktualisiert