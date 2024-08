Nach Straßenbahnunfall: Siebenjähriger verstarb im Krankenhaus

Am 7. August wurde ein siebenjähriges Kind in Graz von einer Straßenbahn der Linie 5 erfasst und eingeklemmt. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen wurde das Kind ins LKH Graz eingeliefert. Nach mehreren Operationen sah es zunächst so aus, als würde sich der Bub auf dem Weg der Besserung befinden: Sein Zustand war stabil Wie nun bekannt wurde, erlag der Siebenjährige seinen Verletzungen am 16. August im LKH Graz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.08.2024 um 12:35 Uhr aktualisiert