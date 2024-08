Schüsse nach Hochzeit in Favoriten: Zwei Männer angezeigt

Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten wurden alarmiert, da mehrere Personen einer Hochzeitsgesellschaft aus geöffneten PKW-Fenstern in die Luft geschossen haben sollen. Ein aufmerksamer Passant beobachtete den Vorfall in der Kudlichgasse und verständigte die Polizei. Im Zuge der Bestreifung konnten in der Gasse mehrere abgefeuerte Schreckschusspatronen vorgefunden werden. Durch Beamte der Sondereinheit Wega konnten im Nahbereich drei Fahrzeuge angehalten werden. Im Zuge einer Durchsuchung konnten in zwei Fahrzeugen jeweils eine Schreckschusspistole vorgefunden und sichergestellt werden. Ein 25-Jähriger (ungeklärte Staatsbürgerschaft) und ein 24-Jähriger Franzose wurden wegen einer Ordnungsstörung angezeigt und es erging ein vorläufiges Waffenverbot gegen den 25-Jährigen.