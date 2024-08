Grünen: Steiermark braucht gezielte Medizinstudenten-Förderung

Für den Gesundheitssprecher der steirischen Grünen, Georg Schwarzl, bestätigen die neuesten Zahlen zu den gewidmeten Medizinstudienplätzen in der Steiermark, was sich schon länger abzeichnet: Es braucht zusätzliche Anstrengungen, um den Ärztemangel im Land nachhaltig zu bekämpfen.

„Die Steiermark sollte eigene Förderschienen einrichten“

„Dass in der Steiermark nur drei von acht gewidmeten Medizinstudienplätzen besetzt werden konnten, zeigt, dass wir mehr tun müssen, um junge Menschen für den Landesdienst zu gewinnen“, so Schwarzl. „Die Steiermark sollte hier nachziehen und – ähnlich wie Tirol und Salzburg – eigene Förderschienen einrichten. Ein weiteres Beispiel, das wir uns anschauen sollten, ist die Herangehensweise des Bundesheeres: Dort werden Interessierte schon vor den Aufnahmetests intensiv betreut und unterstützt. In der Steiermark gibt es nicht einmal Informationen über mögliche Angebote des Landes auf einen Klick abrufbar“, so Schwarzl.

„Ein sicherer Studienplatz ist wichtig, aber genauso entscheidend sind die Arbeitsbedingungen“

Schwarzl betont auch, dass der Ärztemangel in der Steiermark nicht allein durch Studienplätze gelöst werden kann: „Ein sicherer Studienplatz ist wichtig, aber genauso entscheidend sind die Arbeitsbedingungen. Familienfreundliche Arbeitszeiten, Unterstützung bei der Kinderbetreuung und verlässliche Dienstpläne müssen gewährleistet sein. Gerade bei der KAGes sehe ich hier noch viel Verbesserungspotenzial.“