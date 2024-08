Nach Fund von drei Toten: Lebensgefährte der Mutter tot augefunden

Die Polizei ermittelt in jede Richtung.

Die Polizei ermittelt in jede Richtung.

Veröffentlicht am 19. August 2024, 13:50 / ©pixabay.com

Am Montag wurde der 34-jährige Lebensgefährte der 29-jährigen Frau leblos auf einem Bauernhof im Bezirk Bruck an der Leitha entdeckt. Nach Angaben der Polizei wird von einem Suizid des Mannes ausgegangen. Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner betonte, dass es nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen „keinen Zusammenhang“ zwischen dem Tod des Mannes und dem tragischen Vorfall im Bezirk Tulln gebe.

Erweiterter Suizid vermutet

Am vergangenen Mittwoch wurden die 29-jährige Mutter und ihre zwei Töchter im Alter von fünf und acht Jahren tot in ihrem Haus im Bezirk Tulln gefunden. Der Vater der Kinder entdeckte die Leichen gegen 15.00 Uhr und alarmierte die Behörden. Erste Ermittlungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Mädchen durch Ersticken ums Leben kamen, während die Mutter eine Schussverletzung aufwies. Die Polizei ermittelt weiterhin in alle Richtungen und prüft insbesondere die Möglichkeit eines erweiterten Suizids. Derzeit laufen die Auswertung der Spuren sowie Umfelderhebungen. Noch ausständig sind die Ergebnisse einer Schusshandbestimmung sowie eines toxikologischen Gutachtens, das klären soll, ob den beiden Mädchen vor ihrem Tod Substanzen verabreicht wurden.