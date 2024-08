Sicherheit am Schulweg: Kärnten verzeichnet weniger Unfälle

Gerade bei Schulanfängern ist es wichtig, den richtigen Schulweg zu eruieren und zu üben. Dies gilt auch für jene, welche die Schule nach den Ferien wechseln. Der Schulweg ist zudem aus der Perspektive des Kindes zu betrachten, Hindernisse können Kindern leichter die Sicht verstellen. In Kärnten gab es 2023 mit 35 gab es um ein Viertel weniger Verkehrsunfälle am Schulweg als im Jahr 2022. Bei den Unfällen wurden gesamt 38 Kinder verletzt. In keinem anderen Bundesland ist die Zahl so stark zurückgegangen. Dank Maßnahmen wie Schülerlotsen, oder Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Schulumfeld, sind Schulwege sicherer als Freizeitwege. Der VCÖ möchte nun gemeinsam mit den Eltern noch mehr zu sicheren Schulwegen beitragen. Um die Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen können Eltern Gefahrenstellen auf einer Karte auf der Webseite des VCÖ eintragen, welche dann an die zuständige Gemeinde weitergeleitet wird.