Lesepaten des Roten Kreuzes begeistern Voitsberger Schüler

Beim 7. Steirischen Vorlesetag verwandelte sich die Stadt Voitsberg in ein lebendiges Leseland. Schüler und Schülerinnen der Volksschule und der Allgemeinen Sonderschule Voitsberg machten sich auf, um verschiedene Institutionen der Stadt zu besuchen. Ein Highlight des Tages war der Besuch beim Roten Kreuz.

Rotes Kreuz empfängt Schüler beim Vorlesetag in Voitsberg

In Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Voitsberg besuchten die Kinder unter anderem die Bezirksstelle Voitsberg-Köflach des Roten Kreuzes. Im dortigen Lehrsaal breitete man Decken aus, auf denen sich die Kinder aus drei Klassen gemütlich niederließen. Bezirksgeschäftsführer Aldo Striccher begrüßte die kleinen Gäste und berichtete ihnen von den vielfältigen Aufgaben und der großen Bedeutung der Organisation.

„Die kleine Ärztin“ wird zum Lese-Hit bei den Kleinen

Ein besonderer Moment war das Vorlesen durch die Lesepatinnen des Roten Kreuzes. Aus dem Buch „Die kleine Arztin“ wurde vorgelesen, eine Geschichte über eine mutige kleine Ärztin, die Krokodile behandelt und stets ein offenes Ohr für ihre Patienten hat. Die Lesepatinnen vermittelten den Kindern nicht nur die Freude am Lesen, sondern zeigten ihnen auch, wie spannend und vielseitig Geschichten sein können.

Spielerisch Lesekompetenz erlernen

Das Engagement des Roten Kreuzes geht jedoch weit über diesen besonderen Vorlesetag hinaus. Im Rahmen ihrer Lesepatenschaften setzen sich Freiwillige regelmäßig dafür ein, Kindern und Jugendlichen die Freude am Lesen näherzubringen. Diese Lesepaten treffen sich regelmäßig mit den jungen Menschen, lesen gemeinsam und fördern so spielerisch deren Lesekompetenz. Solche Initiativen sind wichtig, da sie den Kindern nicht nur in der Schule, sondern auch im Alltag wertvolle Fähigkeiten vermitteln.

Du möchtest auch Lesepate werden? Wer Interesse daran hat, sich ebenfalls für das Lesen zu engagieren, ist beim Roten Kreuz herzlich willkommen. Das Rote Kreuz sucht ständig nach engagierten Lesepaten, die Kindern die Freude am Lesen näherbringen möchten. Interessierte können sich unter der Telefonnummer 050 1445 29000 oder per E-Mail an [email protected] melden.