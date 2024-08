SPÖ Steiermark startet mit „Herz + Hirn“ in den Nationalratswahlkampf

Die SPÖ Steiermark hat heute ihre Kampagne für die Nationalratswahl eröffnet. Bei einer Pressekonferenz stellten die Spitzenkandidaten der Landesliste – Jörg Leichtfried, Karin Greiner und Franz Jantscher – zusammen mit Landesgeschäftsführer Florian Seifter die Ziele und Schwerpunkte der Wahlbewegung vor.

„Wir müssen unser Gesundheitssystem wieder aufbauen“

Landeslistenzweite Karin Greiner: „Wir müssen unser Gesundheitssystem wieder aufbauen. Noch vor wenigen Jahren hat uns beinahe die gesamte Welt um unser Gesundheitssystem beneidet, bevor die schwarz-blaue Abrissbirne es zerschlagen hat. Die Konsequenzen daraus sind: Viel zu lange Wartezeiten, zu wenige Kassenstellen und mittlerweile ist die Kreditkarte wichtiger als die E-Card, um rasch die Versorgung zu bekommen, die man braucht. Diese 2-Klassen-Medizin akzeptieren wir nicht. Unser Gesundheitssystem muss wieder für uns alle da sein, wenn wir es brauchen.“

Zentrales Anliegen: Bekämpfung der Teuerung

Ein zentrales Anliegen der steirischen SPÖ ist die Bekämpfung der Teuerung. Die aktuellen hohen Preise für Lebensmittel, Mieten und Energie seien eine direkte Folge der unzureichenden Maßnahmen der schwarz-grünen Bundesregierung. Jörg Leichtfried, Landeslistenerster der steirischen SPÖ für die Nationalratswahl: „Ich bin überzeugt davon, dass wir uns keinen weiteren Stillstand leisten können. Denn die Folgen davon spüren die Österreicherinnen und Österreicher täglich. Wir fallen wirtschaftlich im internationalen Vergleich immer weiter zurück und die Arbeitslosigkeit steigt. Das sind direkte Auswirkungen der politischen Verfehlungen der letzten Jahre. Wir treten daher an, um eine dringend notwendige Trendwende in Österreich einzuleiten, hin zu einer Zukunft, die wieder Grund zur Hoffnung und Zuversicht gibt.“ Leichtfried will außerdem dafür sorgen, dass sich alle Menschen in Österreich sicher fühlen können. Ein weiteres wichtiges Thema, bei dem sich die SPÖ für konkrete Verbesserungen einsetzt, ist die Gesundheitsversorgung in Österreich.

„Arbeitnehmer in Österreich verdienen mehr Respekt“

Im Bereich Arbeit sieht Franz Jantscher dringenden Handlungsbedarf. „Arbeitnehmer in Österreich verdienen mehr Respekt. Es sind unsere Hände, die Österreich täglich am Laufen halten. Respekt für Arbeitnehmer:innen heißt auch, ganz klar zu sagen: Wer das ganze Leben lang hart arbeitet, hat verdient, nach 45 Jahren abschlagsfrei in Pension zu gehen. Wir müssen außerdem für gute Löhne sorgen, von denen man sich etwas aufbauen kann und Arbeitsplätze schaffen. Wir haben einen konkreten Plan, um unsere Industriebetriebe beim notwendigen Wandel besser zu unterstützen und um Klein- und Mittelbetriebe zu entlasten. So schaffen wir ein stabiles Rückgrat für unsere Wirtschaft, was für sichere Arbeitsplätze sorgt.“

„Wir wollen mit einem starken steirischen Ergebnis unseren Beitrag für eine erfolgreiche Nationalratswahlbewegung leisten“

Landesgeschäftsführer Florian Seifter: „Wir wollen mit einem starken steirischen Ergebnis unseren Beitrag für eine erfolgreiche Nationalratswahlbewegung leisten, um in Zukunft noch mehr steirische Abgeordnete der Sozialdemokratie im Parlament zu haben. Damit der Politikstil, den unser Landesparteivorsitzender Anton Lang vorlebt – ‚Weniger reden, mehr arbeiten‘ – auch in Wien verstärkt Einzug hält.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.08.2024 um 15:01 Uhr aktualisiert