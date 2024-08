Schulstartaktion: Hier gibt’s günstige Schulutensilien zum Schulbeginn

In Wien beginnt in zwei Wochen das neue Schuljahr. Während sich die Kinder auf neue Schulutensilien freuen, bereitet dies vielen Eltern finanzielle Sorgen. Die Caritas unterstützt mit ihrer am Montag gestarteten Schulstartaktion jedes Jahr einkommensschwache Familien durch den vergünstigten Verkauf von Schulmaterialien in den carlas und mit dem Angebot von Lerncafés. Insgesamt sind in Österreich rund 376.000 Kinder und Jugendliche von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht.

Schulstart bringt finanzielle Sorgen für viele Eltern

Für armutsbetroffene Familien bedeutet ein neues Schuljahr eine enorme finanzielle Belastung, die durch die anhaltenden Teuerungen verstärkt wird. Im regulären Handel müssen Familien nach AK-Preismonitor bis zu 290 Euro für ein Schultaschen-Set ausgeben. Laut Martin Schenk, Sozialexperte der Diakonie Österreich, betragen die Schulkosten pro Kind in der Volksschule und Unterstufe durchschnittlich 1.400 Euro, in der Oberstufe sogar 1.690 Euro. Auch die Ausgaben für Nachhilfe steigen weiter: 2024 gaben Eltern durchschnittlich 750 Euro pro Kind dafür aus.

Vergünstigte Schulsachen in den carla-Läden

Mit der Schulstartaktion unterstützt die Caritas der Erzdiözese Wien daher auch heuer wieder Familien in Not beim Start ins neue Schuljahr und bietet in den carlas eine große Auswahl an Schulsachen zu günstigen Preisen an – etwa Schultaschen und -tüten, Malkästen, Turnbeutel und Hefte. Caritas-Direktor Klaus Schwertner unterstrich die Notwendigkeit von leistbarem Lernen: „Wir wissen: Bildung ist die beste Armutsprävention. Genau hier setzt die carla Schulstartaktion an.“

Spendenaktion für dringend benötigte Schulmaterialien

Die Caritas bittet weiterhin um gut erhaltene Schulsachen, die während der Öffnungszeiten in den Carlas-Läden abgegeben werden können. „Die Nachfrage ist deutlich größer als das Angebot“, erklärte Projektleiterin Elisabeth Mimra. Auch die youngCaritas sammelt wieder: Am Donnerstag, den 29. August 2024, können von 10.00 bis 15.00 Uhr im Caritas Shop auf der Mariahilfer Straße 77 Schulmaterialien wie Federmappen, Stifte und Pinsel abgegeben werden. Diese werden vor Ort in Schultüten verpackt und rechtzeitig zum Schulstart an Kinder und Jugendliche in den Einrichtungen der Caritas verteilt. Der Samariterbund Wien ermöglicht ebenso Spenden zwischen 25 und 300 Euro für Schulstartpakete. Damit können Kinder mit einem gefüllten Federpennal, Heften, Malutensilien oder einem kompletten Set inklusive Schultasche ausgestattet werden.

Kostenlose Nachhilfe für Kinder in Lerncafés

Aber auch die Kosten für Nachhilfe sind eine große Herausforderung für einkommensschwache Familien. Die 69 Lerncafés der Caritas bieten seit 2007 in ganz Österreich kostenlose Lern- und Nachmittagsbetreuung an und unterstützen rund 2.100 Schülerinnen und Schüler. „Im letzten Schuljahr konnten 96 Prozent der Kinder dank der Lerncafés positiv abschließen und aufsteigen – ein großer Erfolg“, betonte Schwertner. Dennoch warten noch über 1.000 Kinder auf einen Platz, davon 210 allein in Wien. Im Herbst werde das Angebot um einen weiteren Standort in Wien erweitert.(APA/red. 19. 8. 2024)