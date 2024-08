Steiermark: Ein Verkehrstoter in der vergangenen Woche

Veröffentlicht am 19. August 2024, 17:27 / ©Montage: Feuerwehr Prebuch & Canva

Ein 66-jähriger E-Scooter-Fahrer aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld stürzte am Abend des 14. August 2024 über eine Böschung und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der Unfall ereignete sich zwischen 15.30 und 24 Uhr in der Ressavarstraße in Hartberg.

Passantin fand 66-Jährigen

Der Mann wurde am 15. August 2024 gegen 10.50 Uhr von einer Passantin entdeckt, die sofort die Rettungskräfte alarmierte. Trotz der schnellen Hilfe konnte ein Notarzt nur noch den Tod des 66-Jährigen feststellen. Die Polizei konnte bislang kein Fremdverschulden ermitteln. Der genaue Hergang des Unfalls bleibt weiterhin unklar.

Österreich: Sechs tödliche Verkehrsunfälle vergangene Woche

In der vergangenen Woche gab es insgesamt sechs tödliche Verkehrsunfälle in Österreich. Neben dem Opfer aus der Steiermark kamen zwei E-Scooter-Lenker, zwei Motorradfahrer und ein Autolenker ums Leben. In der Steiermark verunglückte insgesamt eine Person tödlich. Die Hauptursachen der Unfälle waren unangepasste Geschwindigkeit, gesundheitliche Probleme der Fahrer, Überholen und Unachtsamkeit.