Gerüchteküche brodelt: Kommt Taylor Swift zum Coldplay Konzert?

Ab dem kommenden Mittwoch steht Wien im Zeichen von Coldplay: Die britische Band wird vier ausverkaufte Konzerte im Ernst-Happel-Stadion geben. Traditionell überrascht Coldplay ihre Fans häufig mit einem prominenten Gastauftritt, wie zuletzt in München mit Shawn Mendes oder bei Glastonbury mit Michael J. Fox. Nun fragen sich viele, ob der Überraschungsgast in Wien die US-Sängerin Taylor Swift sein könnte.

Swifts Zeitplan und Gerüchte

Taylor Swift beendet ihre „The Eras Tour“ am Dienstag in London. Da sie am Mittwoch keine Verpflichtungen hat, könnten die Spekulationen über einen Auftritt in Wien durchaus stimmen. Während Philipp Hansa von Ö3 diese Möglichkeit ins Spiel brachte, warnt er gleichzeitig davor, sich zu früh zu freuen, da es sich derzeit nur um ein Gerücht handelt, wie Medien berichten.

Sicherheitsmaßnahmen auf höchstem Niveau

Für die Coldplay-Konzerte wird ein umfangreiches Sicherheitskonzept umgesetzt. Die Polizei wird sowohl Uniformierte als auch zivile Beamte sowie Spezialeinheiten einsetzen. Zudem sind umfassende Video- und Luftüberwachungen vorgesehen. Sicherheitszonen und strenge Kontrollen werden rund um das Stadion eingerichtet, um die Sicherheit der bis zu 240.000 erwarteten Fans zu gewährleisten.

Ticketnachfrage bleibt ungebrochen

Trotz der Gerüchte um einen möglichen Gastauftritt von Taylor Swift zeigt sich der Ticketmarkt für Coldplay unverändert stark. Die Konzerte sind bereits seit geraumer Zeit ausverkauft. Viele Fans aus dem Ausland haben sich bereits Tickets gesichert, was die allgemeine Aufregung noch verstärkt. Auch nach der Absage von Swifts Wien-Konzerten bleibt die Nachfrage nach Eintrittskarten ungebrochen.

Taylor Swifts mögliche Rückkehr

Das Schweigen von Taylor Swift über die abgesagten Wien-Konzerte hat bei ihren Fans Fragen aufgeworfen. Einige vermuten, dass Swift versuchen könnte, den Vorfall auf andere Weise wiedergutzumachen, möglicherweise durch einen Gastauftritt bei Coldplay oder sogar durch die Planung eines neuen Musikvideos in Wien. Gerüchte, dass Swift ihre „Eras Tour“ 2025 möglicherweise in Wien fortsetzen könnte, bleiben ebenfalls im Raum.

