Auto landete am Dach: Feuerwehren im Einsatz

Veröffentlicht am 19. August 2024, 18:30 / ©Freiwillige Feuerwehr Gössendorf

„Die einsatzleitende Freiwillige Feierwehr Vasoldsberg alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Gössendorf zu einer Fahrzeugbergung nach, ein PKW im Wald am Dach gelandet. Der PKW wurde an den vier Rädern mit dem WLF-Kran aus dem Wald gehoben, umgedreht und direkt auf ein Abschleppfahrzeug gehoben“, teilte die Freiwillige Feierwehr Vasoldsberg in einem Facebook-Posting mit. Neben der einsatzleitenden Freiwilligen Feuerwehr Vasoldsberg, waren auch die Freiwilligen Feuerwehr Gössendorf und die Polizei im Einsatz.