Täter brechen in Strandbad und Restaurant ein – Mehrere Tausend Euro weg

Veröffentlicht am 19. August 2024, 18:47 / ©New Africa-stock.adobe.com

Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht vom 18. auf 19. August 2024 bei einem Strandbad in der Gemeinde Radenthein durch gewaltsames Aufbrechen der Türe zum Kassenbereich des Strandbades, in das Gebäude ein und stahlen daraus einen nicht befestigten Tresor.

Mit Brechwerkzeug Tresor aufgebrochen

Dieser wurde durch die Täter mit einem Brechwerkzeug abseits des Gebäudes aufgezwängt und Bargeld in der Höhe von mehreren Tausend Euro gestohlen. Ein weiterer Tresor, welcher sich im Büro befindet, wurde mit dem Schlüssel aus dem ersten Tresor aufgesperrt und durchsucht. Hier konnte kein weiteres Diebesgut erbeutet werden.

Über Terrasse ins Restaurant

Über die Terrasse drangen die Täter ins angrenzende Restaurant ein und erbeuteten dort ebenfalls Bargeld in der Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Höhe des Gesamtschadens steht derzeit noch nicht fest.