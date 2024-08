Italiener (26) in marodem Campingwagen positiv auf Drogen getestet

"Gefahr in Verzug"

Veröffentlicht am 19. August 2024, 18:54 / ©5min.at

Gegen 10.30 Uhr fiel den Beamten ein umgebauter Campingwagen in Graz, Bezirk Liebenau, auf. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 26-jährige italienische Fahrer nicht nur unter Drogeneinfluss stand, sondern auch drei weitere Personen und drei ungesicherte Hunde an Bord hatte. Der Wagen war jedoch nur für zwei Fahrzeuginsassen zugelassen.

Technische Inspektion enthüllt Sicherheitsmängel

„Aufgrund des desolaten Zustandes des Fahrzeugs, wurde dieses in die Landesprüfhalle in Graz überstellt, wo es einer technischen Inspektion unterzogen wurde. Der dort zuständige Sachverständige stellte etliche ‚Gefahr in Verzug‘-Mängel bei dem Fahrzeug fest und dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt“, heißt es seitens der Polizei.

Strafen und Führerscheinentzug drohen

Der Drogentest des Fahrers fiel positiv auf mehrere illegale Substanzen aus. Neben einer empfindlichen Anzeige erwartet den Fahrer auch die Untersagung der Weiterfahrt, die Kennzeichenabnahme und die vorläufige Abnahme seines italienischen Führerscheins.