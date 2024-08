26. European Bike Week: Drohnenshow am 6. und 7. September

Am Faaker See

Im Rahmen der 26. „European Bike Week“ am Faaker See gibt es wieder ein Harley-Village rund um das Bauernmarktgelände. Dort erwartet euch eine Einkaufsmeile mit Souvenirs und Bekleidung, eine Classic-Bike-Ausstellung, eine Custom Bike Show und vieles mehr.

Der „Lady Biker Day“

Sowie letztes Jahr gibt es auch heuer wieder einen „Lady Biker Day„. Am 4. September 2024 stehen die weiblichen Motorradfans im Mittelpunkt und können an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen. Es gibt geführte Touren, Workshops und Netzwerkveranstaltungen. Mit diesem Tag soll die Präsenz von Frauen in der Motorradgemeinschaft gewürdigt werden.

Die beliebte „Harley-Parade“

Auch die berühmte „Harley-Parade“ am 7. September 2024 findet wieder statt. Um 12 Uhr erfolgt der Start. Die Route führt vom Faaker See über Finkenstein, durch die Stadt Villach an den Ossiacher See und über Wernberg und Rosegg wieder zurück zum Faaker See.

Zum ersten Mal: Drohnen erleuchten den Himmel

Ein besonderes Highlight ist dieses Jahr eine Drohnenshow. Rund 200 Drohnen werden am Freitag, dem 6. September und Samstag, dem 7. September 2024 ab jeweils ca. 21.30 Uhr den Himmel oberhalb des Faaker Sees zum Strahlen bringen. Weitere Informationen zur 26. „European Bike Week“ findest du hier.