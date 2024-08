Olympia-Quali: Florian Vorauer vom EC-KAC wurde nachnominiert

Torhüter David Madlener von den Pioneers Vorarlberg, der bei der WM 2024 in Prag gemeinsam mit David Kickert (Red Bull Salzburg) als starker Rückhalt einen wesentlichen Anteil an den Erfolgen hatte, musste für die am Montag, 26. August 2024, beginnende Vorbereitung auf die Qualifikation zu den Olympischen Spielen 2026 verletzungsbedingt absagen. Für den 32-Jährigen wurde Florian Vorauer vom EC-KAC nachnominiert, der nun gemeinsam mit David Kickert und Thomas Höneckl (Black Wings Linz) das Torhüter-Trio für die Quali bildet.

Vier-Nationen-Turnier in Frankreich

13 Länderspiele hat der Kärntner bereits absolviert. Zuletzt stand Florian Vorauer im Februar Break beim Vier-Nationen-Turnier im französischen Epinal im rotweißroten Aufgebot. Am Donnerstag, dem 22. August 2024, um 19 Uhr, absolviert man in Bled das erste von zwei Testspielen gegen Slowenien.

Letztes Testspiel in Graz

Am Samstag, 24. August 2024, um 16 Uhr, empfängt man den Aufsteiger in die Top-Division und kommenden Gegner bei der WM 2025 in Stockholm in Graz. Bei der Olympia-Quali selbst bekommt es Österreich in der Folgewoche zum Auftakt mit Gastgeber Slowakei zu tun, tritt knapp 17 Stunden später gegen Kasachstan aufs Eis und trifft zum Abschluss am Sonntag auf Ungarn.