„Dramatische Rettungseinsätze“: Tipps für deine nächste Bergtour

Veröffentlicht am 19. August 2024, 20:55 / ©Bergrettung Kärnten

“Leider hatten wir in Kärnten in den vergangenen Tagen und Wochen einige dramatische und tragisch verlaufene alpine Rettungseinsätze, viele davon standen in Verbindung mit medizinischen Problemen, ausgelöst durch die sommerliche Hitze“, zieht Roland Rauter, Landesarzt der Bergrettung Kärnten sein Resümee.

Bergrettung Kärnten will fachlich informieren

Die Bergrettung Kärnten ist es immer ein Anliegen, aufgrund von Unfällen nicht zu urteilen: Man will vor allem fachlich informieren, Erkenntnisse und Erfahrungen weitergeben und so vielleicht bzw. hoffentlich das eine oder andere Ereignis verhindern.

Hitze und körperliche Belastung

Im Normalfall reguliert der Körper den Temperaturhaushalt selbstständig. So wird ein Zuviel an Körperwärme (durch Sport, körperliche Arbeit, Fieber etc.) über die Haut an die kühlere Umgebung abgegeben. Daraus ergibt sich zum Beispiel das Schwitzen. Dadurch erhält der Körper selbstständig seine normale Körpertemperatur von 36 bis 37 Grad.

Stoffwechselentgleisungen und Elektrolytstörungen

Zu hohe Umgebungstemperaturen, wie es aktuell der Fall ist, können diesen Prozess jedoch stören. Die Hitze wird nicht mehr abgegeben, die Körpertemperatur steigt kontinuierlich an und Organe wie Herz, Lunge oder Gehirn werden zusätzlich belastet und es kann zu schweren Stoffwechselentgleisungen und Elektrolytstörungen kommen.

Hitzekollaps, Hitzschlag und Kreislaufversagen

Zusätzlich erschwerend wirken sich bereits bestehende Vorerkrankungen aus, beispielsweise Bluthochdruck, Herzerkrankungen, Zuckerkrankheit, aktuelle Infektionen etc. Werden die Warnsymptome dann ignoriert, sei es wegen Zeitdrucks oder dem Gipfel im Auge, nimmt die körperliche Belastung noch weiter zu. Das kann letztlich zum Hitzekollaps, Hitzschlag und kompletten Kreislaufversagen führen.

Warnsymptome Leistungsknick („geht heute nicht so richtig“)

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Es ist wichtig immer zu rasten, sich hinzusetzen oder manchmal auch hinzulegen. Wenn einem zu heiß wird, soll sofort ein Schattenplatz aufgesucht werden. Man kann auch eine Alu-Rettungsdecke auf Wanderstöcke aufspannen, dies sorgt ebenfalls für Schatten. Wichtig ist es immer ausreichend zu trinken und, wenn der Kreislauf zusammen klappt, soll man schnell resorbierbare Kohlenhydrate wie z. B. Traubenzucker oder Energieriegel zu sich nehmen.

Bei Verschlechterung sofort Notruf wählen

Auch nasse Tücher an Stirn, Genick oder Unterarmen bzw. kalte Wadenwickel verschaffen eine angenehme Kühlung. Wenn es einem wirklich schlecht geht, soll man ständig den Puls beobachten und prüfen. Bei Verschlechterung bzw. keiner Besserung des Zustands rasch den Notruf 140 wählen. Bei Bewusstlosigkeit oder Kreislaufstillstand sofort mit Lebensrettende Sofortmaßnahmen beginnen.

Tourenplanung

Die sommerliche Hitze ist in den Bergen wie im Tal über die Mittagszeit extrem und somit ist ein früher Start empfohlen, um der Mittagshitze zu entgehen und hoffentlich dann schon gemütlich auf der Hütte zu sein. Die Touren eher zurückhaltender und kürzer planen. Bevorzugt nordseitige, bewaldete, schattige Routen auswählen.

So viel Getränke mitnehmen, dass man nie sparen muss

Genügend schon beim Frühstück vor der Tour trinken – mindestens einen halben Liter. Genügend Getränke mitnehmen und vor allem auch auf das regelmäßige und reichliche Trinken achten. Mit Kindern öfter Trink-Pausen, wenn möglich, an einem Schattenplatz machen. So viel Flüssigkeit mitnehmen, dass man auch zum Schluss noch einen “Panikschluck” in der Flasche hat und niemals sparen muss.

Bekleidung

Auf lockere und atmungsaktive Kleidung achten – kurze Hosen und T-Shirts aus leichtem Material, ein Gewebe mit hohem Anteil an Merinowolle ist zu empfehlen. Locker sitzende Schildkappe oder leichter Hut: Diese Kopfbedeckungen schützen Hals, Gesicht und mögliche kahle Stellen am Kopf vor der Sonne und ermöglichen auch ein Trocknen der verschwitzten Haut. Sonnenbrillen und Sonnenschutz der Haut nicht vergessen, die Sonnenstrahlung ist in der Höhe deutlich intensiver.

Auf Tour mit Kindern

Kinder sind besonders hitzesensibel und benötigen somit genug zu trinken und einen passenden Sonnenschutz. Mit Kindern müssen die Touren im Sommer sensibel und zurückhaltend geplant werden. Achte dabei auf Feedbacks und Verhalten der Kinder. Dehydration und Überhitzung können vor allem bei Kindern zu kritischen medizinischen Situationen führen.

Hunde am Berg

Auch Hunde sind sehr hitzesensibel und von einer guten Tourenplanung abhängig. Hunde trinken auf Wanderungen oft zu wenig bzw. wird vom Halter oft zu wenig Wasser für die Fellnase eingeplant. Ein Hund mit 20 bis 30 Kilo trinkt mitunter mehr als der Besitzer selbst. Rechtzeitig und öfter Pausen machen. Ein kräftiger Schluck Milch oder Sauermilch im Hundewasser schmeckt den Hunden und sie trinken deutlich mehr und lieber.