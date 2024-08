Phänomen: Erster blauer Supermond des Jahres erstrahlt heute den Himmel

Veröffentlicht am 19. August 2024, 21:03 / ©pixapay.com: Klaus Stebani auf Pixabay

Der Monat August steht ganz im Zeichen eines einzigartigen Mondphänomens. Heute Nacht können wir einen blauen Supermond bewundern, der gleich zwei besondere Monderscheinungen vereint, wie „wetter.at“ berichtet. Dieser erste Supermond des Jahres wird zusätzlich als blauer Mond bezeichnet, was ihn zu einem wahren Highlight am Himmel macht.

Das Phänomen erklärt

Dieser besondere Vollmond, der am 19. August seinen Höhepunkt erreicht, wird aufgrund seines besonderen Erscheinungsbildes als „blauer Supermond“ bezeichnet. Historisch wurde der August-Vollmond früher auch als Erntemond bekannt, da er traditionell mit der Erntezeit assoziiert wurde. Der Supermond ist bekannt für seine beeindruckende Größe und Helligkeit. Durch den geringeren Abstand zwischen Mond und Erde erscheint er bis zu sieben Prozent größer und heller als ein gewöhnlicher Vollmond. In Kombination mit der blauen Färbung entsteht ein besonders faszinierendes Schauspiel am Nachthimmel.

Warum der Mond blau erscheint

Das seltene „Blaue“ im blauen Supermond ist kein tatsächlicher Farbton, sondern eine Bezeichnung für einen zweiten Vollmond innerhalb eines Kalendermonats, was nur alle paar Jahre vorkommt. Dieser Effekt in Verbindung mit der Nähe zur Erde sorgt für ein noch spektakuläreres Himmelsbild. Die heutige Nacht bietet eine exzellente Gelegenheit, den Himmel zu genießen und sich von der Größe und Farbe des blauen Supermonds verzaubern zu lassen. Die ungewöhnliche Größe und Helligkeit des Mondes werden von Himmelsbeobachtern und Astronomie-Fans gleichermaßen geschätzt.