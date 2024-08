Unbeständiges Wetter in Österreich: Sonne und Gewitter im Mix

Am Dienstag bleibt das Wetter in Österreich unbeständig. Sonnige Abschnitte wechseln sich mit zahlreichen Quellwolken ab, die besonders am Nachmittag vermehrt Regenschauer und Gewitter bringen, vor allem im Berg- und Hügelland sowie in den Zentralalpen. „Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus Nord bis Südost bei 11 bis 21 Grad in der Früh. Die Tageshöchsttemperaturen sind von West nach Ost mit 22 bis 32 Grad erreicht“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria.