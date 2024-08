Sonniger Start in Wien, am Abend leichte Gewittergefahr

Über Wien strahlt am Dienstag die Sonne, begleitet von angenehmen Temperaturen. Schon am Morgen klettert das Thermometer auf rund 19 Grad, im Laufe des Tages wird es mit bis zu 30 Grad richtig warm. Am Nachmittag tauchen einige Quellwolken über den Ausläufern des Wienerwaldes auf, doch keine Sorge – diese bleiben meist harmlos und trüben das Wettervergnügen kaum, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen. Erst in den Abendstunden steigt die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter leicht an. Dazu weht ein schwacher Wind, der für etwas Abkühlung sorgen könnte.