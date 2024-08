Dienstag in Kärnten: Sonne kämpft sich durch, Gewitter möglich

Der Dienstag startet in Oberkärnten mit lokalen Regenschauern, doch im Laufe des Vormittags lockern die Wolken auf, besonders im Klagenfurter Becken scheint länger die Sonne. “ Am Nachmittag bilden sich über den Bergen vermehrt Quellwolken und vereinzelt auch gewittrige Regenschauer“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. In den großen Tälern und Becken bleibt es meist trocken und sonnig. Mit Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad wird es angenehm warm.